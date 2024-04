Ataque com faca em igreja de Sydney deixa quatro feridos

As imagens mostram um homem se aproximando do altar, com uma faca erguida, e depois atacando o padre, o que provocou pânico entre os paroquianos.

Os serviços de emergência informaram que quatro homens com idades entre 20 e 70 anos estavam recebendo atendimento.

A imprensa local informou que o ataque aconteceu na paróquia Cristo Bom Pastor.

djw/arb/mtp/hgs/jvb/fp

© Agence France-Presse