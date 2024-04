Diálogo de paz no Sudão será retomado em três semanas, segundo EUA

O Egito, os Emirados Árabes Unidos e o IGAD - bloco regional da África Oriental e a União Africana - "são parceiros para facilitar as negociações", afirmou o funcionário.

Os Estados Unidos e a Arábia Saudita já promoveram várias rodadas de negociações na cidade portuária saudita de Jidá, embora sem sucesso.

A guerra no Sudão, que já dura dois anos, causou milhares de mortes e deslocou mais de 8,5 milhões de pessoas, de acordo com a ONU. Também destruiu em grande parte a já precária infraestrutura do país, levando-o à beira da fome.

