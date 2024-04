Ela não tem os braços, virou pilota e quer construir 'avião impossível'

A especialidade de Jessica são os monomotores Ercoupe, uma aeronave criada pouco antes da Segunda Guerra Mundial e com um sistema mais simples, que permite que os seus pés sejam suficientes para o comando. Ela mexe no controle à sua frente com um deles e movimenta a coluna de direção ao lado com o outro.

A piloto com um passageiro; ela se especializou em avião dos anos 1940, com controles mais simples Imagem: Arquivo Pessoal

Jessica conta que um aluno sem deficiência leva cerca de seis meses para ser certificado como piloto. Já ela precisou de três anos e três instrutores para conseguir uma formação completa.

Hoje deixando os voos em segundo plano e se dedicando mais às palestras sobre sua história, ela tem cerca de 200 horas de voo, sempre em aviões pequenos, em que faz viagens curtas e pode levar apenas um passageiro ao lado. Amigos e familiares, inclusive, já tiveram a chance de decolar ao lado dela.

A piloto afirma que não teve tanta dificuldade de entender as aulas e se enxergar no lugar dos instrutores, porque conseguia ver o que os professores faziam e adaptar à sua realidade