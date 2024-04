Falsa médica em Maceió cobrava R$ 450 e se dizia especialista em câncer

Apesar de Helenedja ter deletado suas redes sociais e o conteúdo de seu site, o UOL teve acesso a algumas páginas disponíveis em cache (arquivos antigos salvos em servidores), que mostram que ela se identificava como "médica nutróloga" e fazia diversos posts com dicas e orientações na internet.

Em um dos artigos, ela dizia que, "na oncologia, a atuação do nutrólogo é extremamente importante".

Assinatura do texto no site da falsa médica Imagem: Reprodução

Pacientes com câncer apresentam deficiência nutricionais e perca [sic] de peso. Devido a alteração do paladar e os [sic] efeitos colaterais do tratamento que contribuem para perda de peso. É fundamental o acompanhamento para promover o ganho de peso e a recuperação do estado nutricional para uma boa evolução do tratamento. O nutrólogo tem um papel fundamental na prevenção de casos de câncer.

Trecho de artigo de site de Helenedja Oliveira

A delegada diz que a citação da formação em oncologia metabólica chamou a atenção porque ela pode ter "tratado" pacientes com doenças graves e debilitados.