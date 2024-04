Economia da China cresce mais que o previsto no primeiro trimestre

O cenário aumenta o temor de retorno da deflação, fenômeno de queda prolongada de preços que desestimula os investimentos.

Derek Scissors, do American Entreprise Institute (AEI), alertou que "as boas notícias terminaram" com os dados do PIB, que mostram uma "deflação evidente".

E destaca que o ritmo de crescimento das vendas no varejo foi inferior ao do mesmo período do ano passado.

A China passou recentemente seis meses em deflação, pressionada pela fragilidade no consumo interno. O país superou a situação em fevereiro, mas em março o aumento de preços foi mínimo (+0,1% em ritmo anual).

"Há duas leituras do conjunto de dados: ou o surpreendente crescimento real do PIB da China é insustentável, ou o surpreendente crescimento real do PIB da China é falso", afirmou Scissors.

- Confiança frágil -

Embora alguns setores demonstrem boa saúde, como o de serviços, o crescimento foi afetado pela frágil confiança das famílias e das empresas, em um cenário de incerteza econômica que afeta o consumo.