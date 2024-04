EUA: processo de impeachment contra secretário de Segurança Interna chega ao Senado

Após os debates, os 100 senadores votarão cada artigo. Uma maioria de dois terços é necessária para condená-lo, em cujo caso a destituição é automática e definitiva. Caso contrário, ele será absolvido, o que é o mais provável, uma vez que os democratas são maioria na casa.

Mayorkas nega as acusações dos republicanos e o assunto é uma dor de cabeça para Biden, a menos de sete meses das eleições presidenciais.

Sob forte influência do ex-presidente Donald Trump, os republicanos acusam o presidente democrata de ter permitido uma "invasão" do país. Citam, por exemplo, números de dezembro, quando a patrulha fronteiriça interceptou 302 mil vezes imigrantes e solicitantes de asilo que cruzaram a fronteira com o México sem visto.

Os democratas acusam os republicanos de usarem Mayorkas como bode expiatório em ano eleitoral, e Trump de demonizar os imigrantes com sua retórica.

