Câmara de SP confirma votação sobre privatização da Sabesp na quinta (2)

O texto autoriza a prefeitura a fazer "ajustes" em contrato com empresa de saneamento. Sua aprovação é necessária para privatização da Sabesp porque a lei 14.934, de 2009, prevê que contratos "serão automaticamente extintos se o Estado vier a transferir o controle acionário da Sabesp à iniciativa privada".

Ciclo de audiências públicas sobre o tema foi encerrado no último sábado (27). Ao todo, foram realizadas sete reuniões para debater a proposta. Cinco aconteceram na própria sede da Câmara, no Centro de São Paulo, e outras duas fora — uma em Marsilac e outra na região da represa Guarapiranga. Na quinta (2), há previsão de uma audiência relacionada ao texto com retornos dos vereadores em relação às propostas de alteração feitas ao projeto ao longo dos encontros anteriores.

Maior parte da população é contra privatização da Sabesp, indica pesquisa. Levantamento divulgado no último dia 15 pela Quaest apontou que 52% dos eleitores do estado de São Paulo são contra a transferência do controle acionário da empresa — e 36%, a favor. Os dados foram obtidos entre os dias 4 e 7. Na capital, a disparidade é ainda maior: são 61% contra a privatização e 29% a favor.

Vereadores precisam alterar a lei em vigor para que a privatização seja um negócio viável do ponto de vista econômico. Como a cidade de São Paulo representa 46% do faturamento da Sabesp, a venda de ações planejada pelo governo do estado deixa de ser uma oferta interessante para alguma empresa privada se não incluir a operação da capital.

Relembre o caso

A desestatização da Sabesp é promessa de campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Segundo a equipe do governador, uma das metas do negócio é a redução da tarifa cobrada hoje. Para isso, o governo do Estado planeja usar 30% do dinheiro obtido com a privatização para criar um fundo com essa finalidade.