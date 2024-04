EUA vai impor novas sanções ao Irã e espera o mesmo de aliados

Em uma entrevista coletiva no início das reuniões da primavera boreal do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, Yellen destacou que "as ações do Irã ameaçam a estabilidade da região".

"O Tesouro não hesitará em trabalhar com nossos aliados para utilizar nossa autoridade em matéria de sanções para continuar desbaratando a atividade maligna e desestabilizadora do regime iraniano", disse a secretária.

Yellen acrescentou que "todas as opções para interromper o financiamento do terrorismo" estarão sobre a mesa.

- Petróleo iraniano -

Os mais de seis meses de guerra entre Israel e Hamas em Gaza desencadearam uma onda de violência no Oriente Médio, na qual participam aliados do Irã, que dizem agir em apoio aos palestinos.

Mas as tensões aumentaram ainda mais com o primeiro ataque direto de Teerã contra Israel, que provocou pedidos de distensão por parte dos líderes mundiais, temerosos de um conflito mais amplo.