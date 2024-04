Fraude envolvendo ingressos para shows de Taylor Swift no Reino Unido superam US$ 1 milhão

A maioria das vítimas tem entre 25 e 34 anos, e 90% delas foram enganadas por anúncios ou publicações no Facebook, segundo o Lloyds. "Com todos os ingressos para os shows no Reino Unido esgotados, cada vez mais fãs da cantora correm o risco de sofrerem golpes nos próximos meses", previu o banco, alertando que o pagamento com cartão de crédito ou via PayPal é muito mais seguro do que uma transferência.

Segundo estimativas, a turnê da cantora americana está prestes a se tornar a série de shows de maior arrecadação da história da música, superando 1 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais). A turnê começou em 17 de março de 2023, na cidade americana de Glendale, e terminará em 8 de dezembro de 2024, em Vancouver, Canadá.

