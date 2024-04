Preocupados com seus negócios, países do Golfo agem para evitar escalada regional

O primeiro-ministro do Catar e o chanceler saudita falaram com o ministro das Relações Exteriores iraniano, e o titular saudita da Defesa com seu homólogo americano.

Na segunda-feira, o emir do Catar, Tamim ben Hamad Al Thani, falou com o presidente iraniano Ebrahim Raisi sobre "a necessidade de conter todas as formas de escalada e evitar que o conflito propague pela região", segundo a agência de notícias estatal do Catar.

O que está em jogo é de vital importância para as ricas monarquias do Golfo, aliadas de longa data de Washington: seus planos de diversificação econômica, que buscam garantir um futuro pós-petróleo, dependem de um ambiente estável e pacífico, propício para os negócios e investimentos.

A Arábia, peso pesado do CCG e principal exportador de petróleo do mundo, está concentrada em amplas reformas para transformar o reino ultraconservador em um polo de negócios, turismo e esportes.

- "Posição muito delicada" -

A "prioridade absoluta" é de que a crise "não piore", declara à AFP Ali Shihabi.