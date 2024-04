Presidentes latinos discutem sanções ao Equador por invasão de embaixada mexicana

Durante a reunião, o presidente Nicolás Maduro ordenou o fechamento da embaixada venezuelana no Equador e dos consulados em Quito e Guayaquil. Maduro expressou "solidariedade absoluta" a López Obrador: "O México não está sozinho, tem a voz da nossa América o acompanhando em circunstâncias que vocês não procuraram."

"Não há dúvida" de que a decisão do presidente Noboa "de invadir o território do México, sua embaixada, de agredir seu pessoal diplomático diante do olhar do mundo, ao vivo pelas redes sociais, de capturar, amarrar e torturar o ex-vice-presidente Jorge Glas foi um ato de barbárie", acrescentou Maduro.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expressou que "a invasão violenta" à embaixada do México "é um ato hostil inaceitável, que merece a mais categórica rejeição".

- Preocupação com saúde de Glas -

Alguns dos presidentes pediram a restituição da condição de asilado a Glas e que o Equador lhe conceda um salvo-conduto para que possa deixar o país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs a criação de uma comissão para analisar o estado de saúde de Glas, um tema presente no projeto de declaração que discutiam em particular.

O governante do Equador declarou-se na semana passada disposto a "resolver qualquer divergência" com o México, mas ressaltou que "a justiça não se negocia".