Trump comparece à seleção de júri que decidirá sua sorte em tribunal de Nova York

Donald Trump chegou, nesta terça-feira (16), ao Tribunal de Manhattan, onde continua a seleção do júri que determinará seu destino, lamentando que, enquanto está ocupado com um processo "manipulado",seu adversário, Joe Biden, faz campanha para as eleições de novembro.

Doze pessoas foram pré-selecionadas após responderem um longo questionário preparado pelo juiz de instrução Juan Merchan sobre seu trabalho, onde moram, sua situação familiar, se tomam medicamentos que podem afetar sua concentração, que jornais leem ou quais as redes sociais que utilizam, ou se sentem-se capazes de julgar com equidade um caso altamente midiatizado e politizado.

Mas nada indica que esses finalistas venham a ser os escolhidos, já que podem ser descartados pela Promotoria e a defesa do magnata. Até agora, seus advogados têm tentado atrasar por todos os meios o julgamento, que Trump considera, assim como as outras frentes judiciais abertas contra si, uma "caça às bruxas" dos democratas para impedir seu sonho de voltar à Casa Branca no pleito de 5 de novembro.