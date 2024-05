Justiça manda soltar sobrinha de idoso morto em banco no RJ, mas a torna ré

A Justiça do Rio mandou soltar hoje Erika de Souza Vieira, que ficou presa por mais de duas semanas após ser flagrada com um tio morto em uma cadeira de rodas enquanto tentava sacar um empréstimo de R$ 17 mil em uma agência bancária do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Justiça atendeu pedido da defesa de Erika por revogação da prisão preventiva. Juíza Luciana Mocco, da 2ª Vara Criminal de Bangu, estabeleceu medidas cautelares como comparecimento mensal à Justiça, e proibição de ausentar-se da cidade por mais que sete dias sem autorização.

Erika agora é ré. A sobrinha do idoso responderá por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. A Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público.