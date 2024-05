Lula vai ao RS e governador diz que 'momento não é apenas de sobrevoos'

O sistema de abastecimento de água é comprometido por alagamentos e falta de energia elétrica. Segundo a última atualização, as regiões Central e Nordeste do estado são as mais afetadas.

Aulas foram canceladas no estado. A Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul comunicou que toda a rede estadual de ensino está com as aulas suspensas no dia 2 e 3 de maio.