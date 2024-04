Petróleo cai à espera de resposta de Israel ao Irã

Os preços internacionais do petróleo fecharam em baixa nesta quarta-feira (17) devido a sinais de contenção de Israel em sua resposta ao ataque iraniano no final de semana e graças a um aumento inesperado nas reservas de petróleo dos Estados Unidos.

Em Londres, os preços do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em junho caíram 3,03%, cotado a 87,29 dólares.

Por sua vez, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio cedeu 3,12%, fechando em 82,69 dólares.