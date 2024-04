Advogado é morto a tiros pelo irmão após briga por venda de imóvel no PR

O advogado criminalista Daniel Genessini Honesko, 35, foi morto pelo próprio irmão após uma discussão sobre a venda de um imóvel.

O que aconteceu

Daniel e o irmão vinham se desentendendo já há algum tempo e no dia do crime tiveram uma "discussão acalorada". Caso aconteceu em Cascavel (PR), no domingo (28).

"[Uma] testemunha que estava no local relatou que estavam ocorrendo discussões constantes entre os irmãos, tendo em vista a venda do imóvel, esse assunto familiar", explicou o delegado responsável pelo caso, Fabiano Moza do Nascimento.