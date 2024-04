Vinhedos são modificados na África do Sul para salvá-los da mudança climática

"Se alguém não acredita nas mudanças climáticas, precisa vir para a África do Sul", diz ela.

As terras da Reyneke têm condições favoráveis, com "solos graníticos, ventos predominantes, proximidade do Oceano Atlântico", diz Rudiger Gretschel, 46 anos, enólogo e gerente da propriedade.

Mas "cultivamos uvas na ponta da África, onde o clima já é instável. Estamos acostumados a secas, já chove pouco e já é muito quente", insiste ele.

É por isso que os investimentos atuais para limitar os efeitos do aquecimento são feitos para ter "a propriedade perfeita, uma que será relevante em 50 ou 100 anos".

Sua fazenda biodinâmica tem dezenas de vacas, cujo esterco é usado para fertilizar o solo.

As vinhas velhas, especialmente a chenin, uma variedade de uva emblemática da região do Loire, na França, permitem que o vinho continue a ser produzido enquanto o trabalho está sendo realizado. As novas videiras darão frutos em três ou quatro anos.