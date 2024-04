Facundo Díaz vai enfrentar Tsitsipas nas quartas do ATP 500 de Barcelona; Ruud avança

Os argentinos Facundo Díaz (53º) e Tomás Etcheverry (30º) se classificaram nesta quinta-feira (18) para as quartas de final do torneio ATP 500 de Barcelona.

Díaz terá uma missão muito complicada nessa fase diante do grego Stefanos Tsitsipas, sétimo no ranking e que há quatro dias se sagrou tricampeão do Masters 1000 de Monte Carlo. Tsitsipas derrotou o espanhol Roberto Carballés (72º) por 7-5 e 6-3.

Por sua vez, Etcheverry, que eliminou o americano Brandon Nakashima (87º) com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4, enfrentará o britânico Cameron Norrie (31º), que venceu o também espanhol Roberto Bautista Agut (84º) por 6-4 e 6-3.