Índia inicia eleições com premiê como favorito

Modi, 73, goza de grande popularidade após uma década no cargo, durante a qual a Índia emergiu como potência econômica e aumentou sua influência diplomática. Seu mandato, pelo Partido Bharatiya Janata (BJP), também se caracterizou por uma tentativa de alinhar a política do governo com a religião maioritária do país, o hinduísmo.

Embora a Índia seja constitucionalmente secular, os 220 milhões de muçulmanos e outras minorias do país se sentem ameaçados pelo fervor nacionalista hindu. Um exemplo dessa política foi a presença de Modi neste ano na inauguração de um grande templo ao deus hindu Ram construído sobre as ruínas de uma mesquita histórica destruída por fanáticos hindus.

- 'Padrão de repressão' -

Analistas preveem uma vitória clara de Modi contra uma aliança fragmentada de mais de duas dezenas de partidos que ainda não nomeou um candidato a primeiro-ministro. Suas chances aumentaram após vários processos criminais contra seus rivais e uma investigação fiscal que congelou as contas bancárias do maior partido de oposição, o partido do Congresso.

Líderes da oposição e organizações de defesa dos direitos humanos acusam o governo Modi de ter armado esses casos para enfraquecer os rivais. "Não temos dinheiro para fazer campanha, não podemos apoiar nossos candidatos", disse no mês passado Rahul Gandhi, líder do partido do Congresso.

Sob a liderança de Modi, a Índia ultrapassou o Reino Unido, antiga potência colonial, como quinta potência econômica mundial. O gigante asiático também é cortejado por nações ocidentais como possível aliado diplomático e econômico contra a China, seu rival regional.