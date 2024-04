Polícia acusa de 'terrorismo' autor de ataque a faca em igreja na Austrália

A polícia apresentou as acusações de terrorismo depois de revisar os dispositivos eletrônicos na casa do suspeito e de interrogá-lo na cama do hospital.

Caso seja condenado, o jovem, cujo pedido para responder em liberdade foi negado, pode ficar preso para o resto de sua vida.

A polícia, no entanto, não detalhou qual ideologia poderia ter motivado o rapaz a realizar o ataque.

arb/bjt/dbh/arm/rpr/mvv

© Agence France-Presse