Cabo de alta tensão cai em curral e mata 80 bois; prejuízo de R$ 200 mil

Mais de 80 bois e vacas morreram eletrocutados após a queda de um cabo de alta tensão no Tocantins.

O que aconteceu

Um cabo elétrico se rompeu, caiu próximo a um curral e matou mais de 80 cabeças de gado em Bom Jesus do Tocantins (TO). O acidente aconteceu na madrugada da última terça-feira (30) em uma casa de leilões de gado na região norte do estado, a cerca de 180 km da capital Palmas.

O gado morto tinha sido leiloado no dia anterior. De acordo com a empresa Bom Jesus Leilões, responsável pelo evento, outros bois e vacas também foram atingidos e ficaram com sequelas.