Suspeito de colaborar com plano russo para assassinar Zelensky é preso na Polônia

As autoridades polonesas foram informadas das atividades do suspeito pelo MP da Ucrânia, que repassou "elementos de prova essenciais", indica o documento.

Segundo o Procurador-Geral da Ucrânia, Pawel K. devia recolher informações "sobre a segurança do aeroporto de Rzeszów-Jasionka", no sudeste da Polônia, que é frequentemente utilizado por Zelensky quando viaja para fora da Ucrânia, bem como por dirigentes estrangeiros que vão à Ucrânia ou para encaminhar ajuda a este país, em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022.