Universidades e cientistas da Argentina protestam contra ajuste de Milei

"Nunca vivemos esta situação nos últimos 40 anos de democracia", ressaltou Gelpi. "Chegamos a um ponto de extrema gravidade, no qual o futuro de centenas de milhares de argentinos e argentinas se vê comprometido", acrescentou.

A UBA, que se declarou em "emergência orçamentária", restringiu o uso de eletricidade e gás e, desde a quarta-feira, suas salas de aula e corredores estão na penumbra, sem ar condicionado ou calefação, e com seus elevadores reservados para pessoas com deficiência.

Universidades públicas em todo o país convocaram uma marcha nacional para 23 de abril, que se espera multitudinária.

Nas últimas semanas, foram oferecidas aulas abertas na via pública e centenas de pessoas deram, nesta quinta, um abraço simbólico no hospital das Clínicas, um dos seis subordinados à UBA que, segundo informou seu diretor, Marcelo Melo, funciona "a 30% ou 40% de sua capacidade" devido à falta de recursos.

O porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, assegurou, nesta quarta-feira, que "as universidades não vão fechar" e que "foi apresentado em 9 de abril um pedido de aumento do volume orçamentário ao qual deu sequência".

No mês passado, o governo havia anunciado um aumento de 70% para os gastos com o funcionamento das universidades nacionais que, segundo explicou o vice-reitor Emiliano Yacobitti ao canal TN, no caso da UBA só dá para cobrir os gastos de funcionamento, que representam 14% do total.