Passageiro e motorista saem de carro em movimento, que despenca; veja vídeo

O vídeo mostra primeiro o momento que um homem sai do carro em movimento Ele cai no chão, aparece falando com quem está dentro do veículo e depois vai para o outro lado da rodovia.

Na sequência, a motorista faz uma manobra, dá ré e também sai do carro em movimento antes dele cair na ribanceira. O automóvel chega a bater em um muro antes de pegar a outra faixa da rodovia.

As imagens mostram que o homem depois se aproxima da motorista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o casal não quis receber atendimento e teria ido embora do local andando.