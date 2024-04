Assassinatos crescem 50% no Haiti no 1º trimestre de 2024, segundo ONU

O primeiro trimestre de 2024 foi o mais violento no Haiti desde pelo menos o início de 2022, com 1.660 pessoas assassinadas, sobretudo pelo crime organizado, 50% mais que no último trimestre de 2023, informou as Nações Unidas nesta sexta-feira (19).

"Entre janeiro e março de 2024, pelo menos 2.505 pessoas morreram ou ficaram feridas por consequência da violência relacionada com as gangues", indica o informe trimestral da missão da ONU no Haiti (Binuh).

"Isso representa um aumento de mais de 53% em comparação com o período anterior [outubro-dezembro de 2023], o que torna os primeiros três meses de 2024 ao período mais violento desde que a Binuh estabeleceu seu mecanismo de vigilância dos direitos humanos a princípios de 2022".