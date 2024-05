Barroso autoriza envio de verbas do Poder Judiciário para o RS

"Queria manifestar a solidariedade do STF ao governador do RS, Eduardo Leite, e aos poderes Legislativo e Judiciário pelo drama das inundações. No CNJ, estamos preparando um ato normativo, liberando verbas do Poder Judiciário para serem direcionados valores aos flagelados do RS, para ajudarmos neste momento trágico", afirmou Barroso.

Após o anúncio de Barroso, o CNJ divulgou uma recomendação aos tribunais de todo o país. O documento recomenda que os tribunais transfiram os recursos recebidos de multas de processos criminais para a conta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Os valores deverão ser repassados a entidades de assistência social previamente habilitadas, e deverão ser utilizados em ações de auxílio às vítimas dos eventos climáticos ocorridos a partir de 24 de abril de 2024 nos municípios do estado do Rio Grande do Sul.

recomendação assinada por Barroso e pelo corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão

Rompimento de barragem agrava situação

A situação do Rio Grande do Sul se agravou após a barragem 14 de Julho, entre Cotiporã e Bento Gonçalves (RS), romper parcialmente. A informação foi confirmada pelo governo do Rio Grande do Sul.

Onda de 2 metros de altura atingiu região de Bento Gonçalves, disse o prefeito da cidade. Diogo Segabinazzi Siqueira, declarou nesta quinta-feira (2) que uma onda de aproximadamente 2 m de altura passou pela comunidade da Linha Alcântara, no município. Ele também esclareceu que essa onda estaria indo em direção os municípios de São Valentim do Sul e Santa Tereza.