'Bombardeio' em base militar do Iraque deixa um morto e feridos, segundo fontes de segurança

Um "bombardeio" atingiu uma base militar no centro do Iraque que acolhe tropas do Exército e do antigo grupo paramilitar pró-iraniano Hashd al Shaabi, agora integrado nas forças regulares, indicaram duas fontes de segurança.

Perguntados pela AFP, um responsável militar e outro do Ministério do Interior não puderam apontar os responsáveis pelo bombardeio na base de Calso. O funcionário ministerial assinalou que o ataque deixou "um morto e oito feridos".

