Deputada gaúcha após governo federal manter Enem dos Concursos: 'Um erro'

"O prejuízo na vida do povo gaúcho já é imensurável, este não pode ser mais um deles", finalizou.

Antes do anúncio do governo, Melchionna havia divulgado que acionou o Ministério da Gestão na quarta-feira (1º) para o adiamento urgente da aplicação da prova. "Não é uma situação normal. É uma situação, obviamente, de urgência, de catástrofe no Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, para garantir a isonomia e a possibilidade de que as pessoas cheguem e possam fazer o concurso", argumentou

O futuro dos candidatos do RS não pode ser comprometido por fenômenos naturais incontroláveis. Mesmo q a maioria faça um esforço, boa parte dos candidatos n conseguirá comparecer aos locais de prova por conta das vias e rodovias bloqueadas. Outros tantos estão sem luz e sem água. -- Fernanda Melchionna (@fernandapsol) May 3, 2024

Governo mantém aplicação do Enem dos Concursos

O governo diz que tentará garantir a participação dos candidatos no RS. "O Governo Federal enviará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes", diz a pasta.

Governador havia pedido adiamento. Eduardo Leite (PSDB) solicitou ao governo federal o adiamento a prova nos locais atingidos pelas fortes chuvas. Parlamentares também fizeram o mesmo.