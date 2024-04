Cuba inicia retirada de 254 cidadãos bloqueados no Haiti

O governo cubano iniciou nesta sexta-feira(19) a retirada de seus 254 cidadãos bloqueados há quase dois meses no Haiti, mergulhado na violência.

"Hoje, começou a 1ª fase da operação de retorno dos cidadãos bloqueados no Haiti, que viajam em uma caravana de ônibus de Porto Príncipe à cidade de Cabo Haitiano, no norte do país", informou a chancelaria cubana na rede social X.

O órgão destacou que "no aeroporto de Cabo Haitiano será implementada a 2ª fase desta operação com o transporte para Cuba através da companhia aérea (haitiana) Sunrise".