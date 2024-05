Trump lança dúvidas se respeitará resultado das eleições presidenciais nos EUA

O republicano Donald Trump evitou se comprometer explicitamente a reconhecer os resultados das eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos, nas quais ele enfrentará novamente Joe Biden, de acordo com uma entrevista transmitida nesta quinta-feira (2).

"Se tudo for conduzido honestamente, aceitarei os resultados com prazer", disse o ex-presidente, perguntado sobre a eleição presidencial pelo Milwaukee Journal Sentinel, de Wisconsin. "Mas se não for, teremos que lutar pelo bem do país".

Esses comentários são semelhantes aos que o magnata septuagenário fez após a eleição presidencial de 2020, quando não aceitou sua derrota para o democrata Biden.