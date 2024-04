Equador tem segundo prefeito assassinado às vésperas de referendo contra o crime

À violência política soma-se uma crise energética e outra diplomática dias antes de um referendo promovido pelo presidente Daniel Noboa para decidir se serão endurecidas as penas contra o crime organizado e se será aprovada a extradição de cidadãos do país.

O Equador enfrenta apagões de até 13 horas devido a uma seca grave desde março. O governo também lida com uma imagem internacional manchada e a ruptura das relações com o México, depois que esse pais o acionou na Corte Internacional de Justiça (CIJ) por invadir sua embaixada em Quito.

- Referendo contra o crime -

A polícia informou que Maldonado foi assassinado "enquanto realizava atividades pessoais" em um bairro de Portovelo, na província costeira de El Oro, que faz fronteira com o Peru. Promotores, jornalistas e policiais também estão entre as vítimas de organizações criminosas com vínculos com cartéis do México e da Colômbia, bem como com a máfia albanesa.

Localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína, o Equador deixou há anos de ser uma ilha de paz e se tornou um ponto estratégico para grupos ligados ao narcotráfico, que impõem um regime de terror. No ano passado, o número de homicídios atingiu um recorde de 43 para cada 100 mil habitantes.

Diante da investida do narcotráfico, que deixou em janeiro cerca de 20 mortos, o presidente Noboa declarou naquele mês o país em conflito armado interno e mobilizou as Forças Armadas com a ordem de neutralizar cerca de 20 grupos, chamados de "terroristas" e "beligerantes".