O vestido flamenco, uma tradição andaluz que evolui com a moda

Com uma história de mais de um século, esta vestimenta muito justa que as mulheres complementam com um xale nos ombros, brincos, pulseiras e cabelos presos num coque e com uma flor, tornou-se o traje regional da Andaluzia, sendo visto internacionalmente como um símbolo da Espanha.

"Quando escolho um vestido para ir à feira, (procuro) que a silhueta feminina seja valorizada", diz Cuaresma, uma geógrafa de 34 anos para quem estes são uma forma de "continuar com as tradições andaluzas" e "se conectar" com sua falecida avó Virginia, que fazia estes trajes quando ela era pequena.

É uma vestimenta regional única "que evolui com a moda, a única que admite novas tendências", disse Fernández.

Os vestidos são herdados dos trajes "majas", imortalizados nas pinturas de Francisco de Goya, que no século XVIII e início do XIX "eram usadas pelas classes populares da Espanha", explica à AFP a antropóloga Rosa María Martínez Moreno.

Com o início das feiras em meados do século XIX, o traje passou às classes mais ricas, na época de uma moda mais aristocrática. Já no século XX, a vestimenta adotou o formato atual e se popularizou, sobretudo devido à profissionalização do flamenco como arte e à expansão das academias de dança andaluzas, onde as mulheres aprendiam para depois se apresentarem na feira, detalha Martínez Moreno.

Segundo a antropóloga, o vestido flamenco começou a ser reconhecido como um símbolo da Espanha devido a utilização de "estereótipos populares" pela ditadura de Francisco Franco (1939-1975), que se propôs a "vender a Espanha como atração turística".