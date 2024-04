Segundo prefeito é morto em três dias no Equador às vésperas do referendo

Jorge Maldonado, prefeito de uma localidade mineradora do sul do Equador, foi assassinado nesta sexta-feira (19), informou a Polícia. Trata-se do segundo homicídio de uma alta autoridade municipal em três dias às vésperas do referendo sobre as reformas para enfrentar o crime organizado, previsto para o domingo.

"Esta manhã, Jorge Maldonado, prefeito do cantão de Portovelo, #ElOro, foi vítima de tiros que causaram sua morte", indicou a instituição na rede social X.

Maldonado é o segundo prefeito equatoriano assassinado desde quarta-feira, quando José Sánchez, prefeito da cidade mineradora de Camilo Ponce Enríquez (na província andina e Azuay, sul andino), também foi alvejado.