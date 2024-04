John Textor leva ao Senado denúncias de corrupção no futebol

O empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, apresentou nesta segunda-feira (22) as suas denúncias de corrupção no futebol brasileiro perante uma comissão do Senado que investiga suspeitas de manipulação de resultados de jogos.

"O que nós descobrimos é que aqui não é nada diferente do que acontece no resto do mundo, Bélgica, França, em toda a Europa. A manipulação de resultados [no futebol] é uma realidade", disse Textor em inglês, segundo a tradução ao português de suas declarações em uma transmissão aberta do Senado.

Durante três horas de interrogatório na comissão criada pelo ex-craque e hoje senador Romário (PL-RJ), o empresário denunciou uma "caixa preta" na forma como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seleciona os árbitros.