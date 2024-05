Corpo achado em matagal é de adolescente que sumiu ao comprar lanche em SP

Homem de 42 anos foi preso sob suspeita de cometer o crime. De acordo com a EPTV (afiliada da TV Globo), o suspeito chegou a ser considerado foragido, mas foi capturado pela polícia na terça-feira (30). A SSP-SP não respondeu ao questionamento do UOL sobre a prisão do suspeito.

Delegada suspeita que menina sofreu violência sexual. "É uma cidade pequena. Então, eu acredito que eles [vítima e suspeito] se conheciam. O que eu posso dizer é que ela sofreu violência física, isso eu posso afirmar para vocês. Agora, se ela sofreu violência sexual, eu suspeito, tenho muitos indícios nesse sentido até pela forma como o corpo foi encontrado. Seria um feminicídio mesmo típico", disse a delegada Juliana Ricci à emissora.

Relembre o caso

Victória Lorrany Coutinho sumiu em 21 de abril. O boletim de ocorrência indica que ela teria saído de casa para comprar um lanche, ainda no período noturno, e não voltou para a casa. Ela também teria passado na casa de uma amiga antes de sumir. A menina morava na cidade de Piracicaba com o pai e passava os fins de semana com a mãe em Charqueada, que é um município vizinho.

Imagens divulgadas pela Record TV mostram Victória conversando por alguns segundos com um motociclista após sair da casa da amiga. Depois de uma rápida conversa, a menina deixa o local a pé. O motociclista vai na mesma direção dela com o veículo. A mãe da adolescente, Natalie Fernanda, disse que conversou com o motociclista. Segundo ela, o homem alegou que ofereceu carona — o que ela teria negado.

Uma testemunha disse à polícia que a Victória teria sido abordada por um motorista de um carro prata logo após sair da casa da amiga. A testemunha também declarou que ouviu um grito e, depois, um barulho que parecia com o disparo de uma arma de fogo.