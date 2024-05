Casal morre após carro ser arrastado por correnteza no Paraná

Um homem de 61 anos morreu após ter o veículo arrastado pelas águas de um rio em Ipira (SC). A morte é a primeira registrada após fortes chuvas que atingem a região desde a quinta-feira (2).

O corpo da vítima foi encontrado nesta sexta-feira (2) dentro do veículo que ele dirigia. O carro estava no Rio Capelinha e foi achado pelo Corpo de Bombeiros a cerca de um quilômetro de distância do ponto de onde foi arrastado.

Carro foi retirado do rio com ajuda de trator, informou Corpo de Bombeiros. A identidade do homem morto não foi divulgada pelo órgão.

Buscas pelo homem ocorriam desde a quinta-feira (2). A vítima caiu no rio após fortes chuvas que atingiram a região ontem. As buscas foram realizadas até as 18h e paralisadas por risco aos bombeiros, e foram retomadas na manhã desta sexta-feira (3).

Defesa Civil alerta para chuvas em SC

Há risco de temporais e alagamentos no oeste e sul de Santa Catarina, informou o órgão. A frente fria, que vem do Rio Grande do Sul, deve avançar até as regiões do Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis, segundo previsão.