Ponto turístico de Porto Alegre vira hospital de campanha para desabrigados

A Usina do Gasômetro, conhecido ponto turístico no centro de Porto Alegre, virou um hospital de campanha improvisado para desabrigados, a maioria deles, da região das ilhas. Uma parte da cidade está alagada, e a Defesa Civil do Rio Grande do Sul orientou a "evacuação imediata" de parte do centro histórico.

O que aconteceu

Os desabrigados são levados até o Gasômetro em botes ou barcos e desembarcam em um porto improvisado. No ponto turístico, que em dias normais reúne milhares de pessoas, os resgatados são encaminhados para uma triagem com paramédicos.

Nas barracas improvisadas, recebem roupa seca e comida, distribuídas por dezenas de voluntários. Em seguida, os desabrigados são transportados para abrigos em ônibus que saem de tempos em tempos. Os veículos também carregam doações.