Milei anuncia 1º trimestre de superávit financeiro na Argentina desde 2008

Ter conseguido isso "em apenas três meses de governo é simplesmente uma façanha de proporções históricas a nível mundial", estimou Milei.

O presidente assumiu em dezembro determinado a reduzir a zero o déficit fiscal, uma meta mais ambiciosa do que a imposta pelo próprio Fundo Monetário Internacional (FMI), com o qual a Argentina tem um acordo de crédito de US$ 44 bilhões (R$ 229 bilhões).

Para isso, ele empreendeu um draconiano ajuste que inclui, entre outros, a paralisação de obras públicas, demissões de funcionários, fechamento de dependências do governo, corte de subsídios, aumento de tarifas públicas e o congelamento de orçamentos em momentos em que a inflação beira os 290% ao ano e a pobreza afeta metade da população.

"Se o Estado não gastar mais do que arrecada e não recorrer à emissão, não há inflação. Não é mágica", expressou Milei, um economista ultraliberal que se define como "anarcocapitalista".

O economista Carlos Melconian, crítico do governo, disse nesta segunda-feira aos jornalistas que é necessário analisar "como continuar a história, porque o mecanismo pelo qual foram encontrados números positivos é difícil de sustentar ao longo do tempo".

A atividade econômica da Argentina caiu -4,5% em dezembro em relação ao ano anterior e -4,3% em janeiro, segundo o instituto de estatísticas estatal. Nesta terça-feira será divulgado o número de fevereiro, que os analistas esperam que seja igualmente elevado.