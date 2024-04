Atlético-MG sofre no fim mas vence Peñarol (3-2) e segue 100% na Libertadores

Nos minutos finais, com muita tensão em campo, os uruguaios buscaram, sem sucesso, o terceiro gol, diante de Galo que desistiu do ataque, mas soube conter as investidas dos visitantes.

Com esta vitória, o Atlético-MG coloca um pé e meio nas oitavas de final ao somar 3 vitórias em 3 jogos, liderando a chave à frente do Rosario Central (que tem 4 pontos) e o Peñarol (que tem 3).

Mais cedo o lanterna Caracas empatou em casa com o Rosario (1-1) e obteve seu primeiro ponto na fase de grupos.

--- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 - Grupo G - Terceira rodada

Atlético-MG - Peñarol 3 - 2