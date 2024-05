Guajajara prioriza terra natal para iniciar obras em aliança com Fufuca

"Pactuamos e assinamos a criação de quadras poliesportivas em aldeias do Maranhão, com foco no incentivo e ampliação do acesso ao esporte, serão entregues três quadras: 1 quadra na região sul da TI [terra indígena] Arariboia, 1 quadra na região norte da TI Rio Pindaré, 1 quadra na região centro-oeste da TI Cana Brava", registrou o perfil de Guajajara no Instagram.

O governo maranhense registrou em seu site que as construções começam neste ano. "As obras de duas quadras serão iniciadas já neste primeiro semestre e a outra no segundo semestre", afirmou a ministra na ocasião do anúncio do projeto.

Por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação), o Ministério dos Esportes afirmou que "a definição das comunidades indígenas e os critérios para definição do projeto-piloto no estado do Maranhão estão a cargo do MPI (Ministério dos Povos Indígenas)".

Com orçamento de R$ 2 bilhões, um aumento de cerca de R$ 700 milhões ante o ano passado, a pasta de Fufuca ficará responsável pela parte financeira do projeto.

"A iniciativa tem caráter de projeto-piloto que permitirá avaliar custos, estratégias e possibilidades de implementação em outras regiões", informou a pasta. Segundo o ministério, a estimativa de custos dependerá do projeto a ser elaborado e da disponibilidade orçamentária, assim como da localidade das comunidades indígenas beneficiadas.