'Colheita de dados': startups latino-americanas transformam o agronegócio

Mariana Vasconcelos, de 32 anos, é CEO da startup brasileira Agrosmart, que utiliza IA para ajudar os agricultores a administrar os riscos climáticos e a produzir de forma mais sustentável.

"A gente precisa aumentar a produção de alimentos, de acordo com a FAO, para alimentar uma população crescente, ao mesmo tempo que tem que produzir com menos(...), com a mínima pegada de carbono possível. Como fazer isso se não adotar tecnologia?", perguntou.

"Muitas vezes o agro é visto como oposto à natureza. Eu acho que a tecnologia vem demonstrando que não, que ele regenera, é uma das poucas indústrias que consegue recuperar o meio ambiente(...) que o agro está partindo para esse modelo mais sustentável", concluiu.

