Música de Taylor Swift transforma pub de Londres em point de fãs da cantora

Na 17ª música do álbum mais recente de Swift, chamado "The Tortured Poets Department: The Anthology", a ganhadora de 14 estatuetas do Grammy escreve em relação a um ex-namorado: "Eu assisto enquanto você entra em algum bar chamado The Black Dog e faz novos buracos no meu coração".

Fissurados em decifrar as mensagens ocultas nas canções da artista, seus seguidores partiram em busca do mencionado "Black Dog" e chegaram à conclusão de que se tratava do pub de Vauxhall.

Essa dedução se deveu ao fato de que o ex-namorado de Taylor Swift, o ator britânico Joe Alwyn, tem um apartamento próximo do estabelecimento.

- 'Tem sido uma loucura' -

Embora sejam especulações e não exista confirmação de que este é o mesmo pub mencionado pela cantora, a notícia se espalhou na rede social TikTok e os fãs têm ido maciçamente ao Black Dog.

"Tem sido uma loucura", admite à AFP a gerente do grupo SC Soho, ao qual o pub pertence, Lily Bottomley.