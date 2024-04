Agence France-Presse registra lucro pelo quinto ano consecutivo

Os ganhos comerciais aumentaram sutilmente (+0,3 milhão de euros ou +1,6 milhão de reais) em relação a 2022, situando-se em € 206,8 milhões (R$ 1,14 bilhão).

A AFP voltou a registrar lucro em 2019 pela primeira vez desde 2013, com um saldo líquido positivo de € 400 mil (R$ 1,8 milhão à época), que chegou a € 5,3 milhões (R$ 34 milhões) em 2020 e a um resultado "histórico" de € 10,6 milhões (R$ 67 milhões) em 2021, graças, particularmente, a um acordo com o Google sobre direitos associados.

Consequentemente, "o desendividamento continua no ritmo previsto", segundo a direção da AFP. A dívida da empresa, que chegou a € 50,2 milhões no começo de 2017 (cerca de R$ 167 milhões à época), diminuiu para € 26,9 milhões (R$ 144 milhões) no fim de 2023 "e deverá ser liquidada em 2028", ressaltou.

A compensação por parte do Estado francês aos custos relacionados com missões de interesse geral se manteve "estável" em € 113,3 milhões (R$ 627 milhões, na cotação atual).

Em relação ao Contrato de Objetivos e Meios 2019-2023, assinado com o Estado, o Conselho de Administração afirmou que "a trajetória financeira prevista foi respeitada e, inclusive, melhorada".

O Conselho de Administração ressaltou, em particular, o "grande desempenho" das atividades vinculadas com a imagem, que eram "a principal prioridade".