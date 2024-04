Antigo zoológico no Paquistão se transforma em centro para salvar animais maltratados

Hoje "é um verdadeiro centro de reabilitação com mais de 50 animais", continua Saeed, incluindo ursos arrancados das garras de domadores que os forçavam a dançar e tigres usados para exibir a riqueza de seus donos.

Recentemente, o IWMB recuperou dois pequenos leopardos selvagens que haviam sido arrancados de suas mães para serem vendidos, ursos forçados a lutar contra cães em brigas clandestinas e macacos treinados para dançar em troca de gorjetas.

Para Amir Khalil, veterinário da ONG Four Paws, com sede na Áustria, que organizou a evacuação do elefante Kavan, o antigo zoológico "agora representa esperança".

"O lugar está irreconhecível", explica ele enquanto ausculta Anila, uma ex-ursa dançarina que, como dois outros ursos, está tentando se recuperar após anos de maus-tratos.

Esses três plantígrados chegaram com suas garras arrancadas e seus focinhos infectados por um anel colocado para forçá-los a dançar até a exaustão.

Hoje, os veterinários cuidam deles na antiga cafeteria do zoológico.