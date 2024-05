Rodoviária de Porto Alegre fecha e companhias de ônibus suspendem operações

Empresas suspendem viagens a regiões afetadas pela chuva. Ao menos cinco companhias de ônibus anunciaram neste sábado a suspensão de viagens com origem ou destino a Porto Alegre e a outros municípios gaúchos atingidos pelas enchentes. São elas: Catarinense, Viação Ouro e Prata, Viação Santo Anjo, Unesul e Penha.

Catarinense fez o anúncio por meio de comunicado em suas redes sociais. "Devido às fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, viagens com origens e destino entre Porto Alegre, Santa Maria e São Leopoldo permanecerão canceladas até 08/05", informou a empresa.

Viação Ouro e Prata também suspendeu viagens. Além das viagens com origem ou destino à capital gaúcha, a empresa suspendeu temporariamente os embarques em São Leopoldo, Lajeado, Soledade, Carazinho e Sarandi.

Santo Anjo e Penha informaram que todas as operações das companhias no Rio Grande do Sul estão suspensas. Segundo as empresas, a medida vale até que o cenário seja normalizado ou amenizado.

Unesul disponibilizou horários especiais de ônibus ao litoral gaúcho. O comunicado foi divulgado nas redes sociais da companhia.

Estado tem mortos e desaparecidos. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou ao menos 55 mortes, 74 desaparecidos e 107 feridos até a tarde deste sábado (4) em meio às fortes chuvas que atingem o estado. Órgão apura se mais sete óbitos registrados têm relação com os temporais.