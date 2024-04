Chanceler chinês alerta Blinken sobre deterioração das relações com os EUA

"Mas ao mesmo tempo, estão surgindo e aumentando os fatores negativos na relação", afirmou o ministro das Relações Exteriores chinês.

"A relação enfrenta todo tipo de perturbações. Os legítimos direitos ao desenvolvimento da China têm sido irracionalmente esmagados e nossos interesses básicos enfrentam desafios", disse.

"Deveriam a China e os Estados Unidos manter a direção adequada de avançar com estabilidade ou voltar a uma espiral descendente? Esta é uma grande questão para nossos países e testa nossa sinceridade e capacidade", assegurou.

A equipe de Blinken havia antecipado que o secretário de Estado levantaria uma série de preocupações em suas relações bilaterais, como o apoio da China à Rússia, a situação de Taiwan ou o comércio.

No início de seu encontro com Wang, Blinken defendeu que os dois países devem ser "o mais claros possível sobre as áreas em que mantemos diferenças, pelo menos para evitar mal-entendidos e erros de cálculo".

"Isso é realmente uma responsabilidade compartilhada que temos não apenas para com nossos povos, mas para com as pessoas em todo o mundo", afirmou.