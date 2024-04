EUA inicia construção de cais para entrega de ajuda humanitária a Gaza

A instalação consistirá em uma plataforma marítima para a transferência de ajuda de navios a embarcações menores, e um cais para levá-la à terra.

Os planos foram anunciados pela primeira vez pelo presidente dos EUA, Joe Biden, no início de março, diante das dificuldades para distribuir a ajuda por via terrestre.

As autoridades americanas garantiram que os esforços não envolverão o envio de soldados "ao terreno" em Gaza, mas as tropas americanas se aproximarão do território assediado enquanto constroem o cais, para o qual as forças israelenses fornecerão proteção.

