Eurodeputados pedem pacto com a América Latina para cuidados de pessoas dependentes

No entanto, a Comissão considerou que a média de 1,7% era baixa "em comparação com o valor das horas de cuidados de longa duração prestados por cuidadores não profissionais (que são estimados em cerca de 2,5% do PIB da UE)".

Em março deste ano, Urpilainen havia anunciado o lançamento de uma iniciativa da UE para promover Sociedades Inclusivas e Igualitárias na América Latina e Caribe.

Esta iniciativa, disse então Urpilainen, poderia mobilizar até 1 bilhão de euros (cerca de 1,07 bilhão de dólares ou 5,51 bilhões de reais), com uma contribuição direta da UE de cerca de 268 milhões de euros (quase 290 milhões de dólares ou 1,4 bilhão de reais).

