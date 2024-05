Itália pede suspensão do Acordo de Schengen com Eslovênia

BOLZANO, 4 MAI (ANSA) - A Itália pediu a suspensão do Acordo de Schengen, tratado que estabelece uma área de livre circulação na Europa, com a Eslovênia devido a um suposto alerta de terrorismo.

Segundo o ministro das Relações Exteriores e vice-premiê italiano, Antonio Tajani, as autoridades temem a entrada de "terroristas infiltrados entre os deslocados que chegam do Oriente Médio" através do país balcânico.

Os controles na fronteira entre Itália e Eslovênia foram reintroduzidos em 21 de outubro de 2023, na esteira da guerra na Faixa de Gaza, e prorrogados por cinco meses no último dia 19 de janeiro.