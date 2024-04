Honda construirá fábrica de automóveis elétricos e baterias no Canadá por U$ 11 bi

A fabricante japonesa de veículos Honda informou nesta quinta-feira (25) a construção, no Canadá, de sua próxima fábrica de carros elétricos e bateria, com um investimento de US$ 11 bilhões (R$ 56,7 bilhões), a maior na história do país no setor automobilístico.

"A Honda prevê que a produção de veículos elétricos começará em 2028", afirmou o presidente da Honda, Toshihiro Mibe, em uma coletiva de imprensa em Alliston, Ontário (leste), onde a fábrica será construída. Quando entrar em operação, a usina terá uma capacidade de produção de 240.000 veículos por ano.

O grupo japonês estima que o projeto criará 1.000 empregos diretos, que se somarão aos 4.200 funcionários em suas outras duas fábricas em Ontário.